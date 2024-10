Halloween im Netz: Auf diesen Seiten wird es gruselig

Am 31. Oktober lockt Halloween wieder unzählige Menschen in eine Nacht voller Grusel, gespenstischer Atmosphäre und schauriger Gestalten. Das ursprünglich aus den USA stammende Fest erfreut sich mittlerweile auch in Deutschland grosser Beliebtheit. Wer sich auf die bevorstehenden Gruselstunden einstimmen möchte, findet im Internet eine Vielzahl von Plattformen, die stimmungsvoll ins Unheimliche entführen. Die folgenden Seiten bieten sowohl klassische als auch aussergewöhnliche Inhalte für Halloween–Fans mit starken Nerven.