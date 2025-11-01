Halloween-Kostüm 2025 enthüllt: Heidi Klum schockt als Medusa

Das wochenlange Rätseln hat ein Ende: Heidi Klum (52) hat am Freitagabend während ihrer Party in New York City ihr Halloween–Kostüm 2025 enthüllt. Und das hat es wieder in sich. Als gruselige Medusa macht das Model ihrem Ruf als «Queen of Halloween» einmal mehr alle Ehre. Dazu gehörte wie gewohnt auch Ehemann Tom Kaulitz (36) als griechischer Krieger.
Mit gespaltener Zunge und Riesen–Schlangenschwanz
Der griechischen Mythologie zufolge erstarrt jeder, der die schreckliche Medusa erblickt, zu Stein. Beide Stars waren kaum zu erkennen. Klum verwandelte sich mit einem Kopfschmuck aus sich bewegenden Schlangen, Reisszähnen und einer gespaltenen Zunge, kombiniert mit einem Ganzkörperanzug in Schlangenform und einem langen Schwanz. Sie schwang Pfeil und Bogen, mit denen sie spielerisch auf Kaulitz zielte, während sie den Fotografen bedrohlich die Zunge herausstreckte.
Obwohl er von ihrem Blick wie versteinert wirkte, sagte der Tokio–Hotel–Musiker gegenüber «People», dass er das Kostüm seiner Frau «sexy» finde. Auch sie schwärmte: «Ich finde, er sieht super heiss aus.»
Sie kündigte «hässliches» Kostüm an
Heidi Klum begann bereits am frühen Freitagmorgen, Fotos und Videos des aufwendigen Make–up–Prozesses zu teilen und verlinkte dabei auch den Maskenbildner Mike Marino, mit dem sie schon seit Jahren für ihre Halloween–Verkleidungen zusammenarbeitet. Marino wurde für seine Arbeit an den Filmen «Batman», «Der Prinz von Zamunda» und «A Different Man» dreimal für den Oscar nominiert. Ausserdem gewann er einen Emmy für die Verwandlung von Colin Farrell (49) in den «Pinguin».
Zum fertigen Ergebnis schrieb die 52–Jährige dann zu einem Instagram–Video: «HAPPY HEIDIWEEN. Starre nicht zu lange, sonst wirst du zu Stein.»
Heidi Klum lädt seit 2000 zu ihrer Halloween–Party ein. Das Spektakel im The Venue des Hard Rock Hotel New York hat sich zu einem der Highlights der Gruselsaison entwickelt. Besonders mit Spannung erwartet wird die Aufmachung der Gastgeberin. In den vergangenen Jahren hat sich Klum unter anderem in E.T., einen Pfau, Fiona aus «Shrek», Jessica Rabbit und einen Wurm verwandelt. Für dieses Jahr hatte sie bereits in der Sendung «Good Morning America» angekündigt: «Ich werde sehr hässlich sein – sehr furchterregend, aber wirklich hässlich.»