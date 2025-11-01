Halloween-Kostüm 2025 enthüllt: Heidi Klum schockt als Medusa

Heidi Klum lädt seit 2000 zu ihrer Halloween–Party ein. Das Spektakel im The Venue des Hard Rock Hotel New York hat sich zu einem der Highlights der Gruselsaison entwickelt. Besonders mit Spannung erwartet wird die Aufmachung der Gastgeberin. In den vergangenen Jahren hat sich Klum unter anderem in E.T., einen Pfau, Fiona aus «Shrek», Jessica Rabbit und einen Wurm verwandelt. Für dieses Jahr hatte sie bereits in der Sendung «Good Morning America» angekündigt: «Ich werde sehr hässlich sein – sehr furchterregend, aber wirklich hässlich.»