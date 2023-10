Halloween-Look: Paris Hilton verwandelt sich in Britney Spears

Paris Hilton steht Britney Spears zur Seite

«Ich bin einfach stolz darauf, was für eine starke Frau sie ist», schwärmte Paris Hilton Mitte Oktober über ihre Freundin Britney Spears, die kurz danach ihre Memoiren «The Woman in Me» veröffentlichte. Die Hotelerbin wisse sehr gut, wie schwer es sei, «seine Memoiren zu schreiben, weil man wirklich eintauchen und über so viele Dinge in seinem Leben nachdenken muss, an die man eigentlich nicht denken will», erklärte sie im Interview mit dem US–Magazin «People». Dennoch sei es für Hilton «eine heilende Erfahrung» gewesen. Sie hoffe, dass es Spears mit ihrem Buch genauso ginge. Die 42–Jährige hatte vor wenigen Monaten ihre Autobiografie «Paris: The Memoir» veröffentlicht und darin über dramatische und einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben geschrieben.