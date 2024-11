Halloween: Pocher möchte als Polizist verkleidet bei Lombardi klingeln

In einem Interview mit der Tageszeitung sprach das Paar am 31. Oktober ebenfalls über den Vorfall. «Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten», sagte Rypa unter anderem. Den Grund für die Auseinandersetzung könne sie nicht mehr nennen, denn es sei «wirklich eine Kleinigkeit» gewesen. Der Streit sei «plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen.» Er habe sie «nicht geschlagen», bestätigt Rypa.