Hamburger-Schule-Vordenker Kristof Schreuf verstorben

Tocotronic, Die Sterne oder auch Blumfeld. In den 90er-Jahren feierte die sogenannte Hamburger Schule einen triumphalen Erfolgszug in der deutschen Rockmusik-Szene. Jetzt ist einer ihrer grossen Vordenker verstorben: Der ehemalige Sänger der Indie-Band Kolossale Jugend, Kristof Schreuf, ist tot. Laut eines Berichts des «Tagesspiegel» starb Schreuf überraschend am vergangenen Mittwoch im Alter von 59 Jahren in Berlin.