Handball-EM 2026: Wo die deutschen Hauptrundenspiele zu sehen sind

Das ZDF und die ARD wechseln sich mit der Ausstrahlung ab. Am kommenden Donnerstag, 22. Januar, übernimmt das Erste das Spiel Deutschland gegen Portugal. Die Übertragung aus dem dänischen Herning beginnt bereits um 15:10 Uhr, Moderator Alex Schlüter meldet sich dann mit Experte Dominik Klein. Anwurf ist um 15:30 Uhr. Florian Nass und Johannes Bitter sind wie gewohnt als Kommentatoren dabei.