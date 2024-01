Handball-EM: So sind Fans im Free-TV und per Stream live dabei

Den ersten Anwurf der Handball–EM 2024 gibt es am Mittwoch, den 10. Januar um 18:00 Uhr zwischen Frankreich und Nordmazedonien in der Merkur Spiel Arena in Düsseldorf. Live dabei sind Handball–Begeisterte nur per Stream, und zwar entweder gratis über die ZDF–Sportschau–Seite oder beim kostenpflichtigen Portal Dyn. Letzteres hält die Übertragungsrechte an der Europameisterschaft exklusiv, eine Free–TV–Garantie haben in Deutschland nur die Fans der deutschen Mannschaft. Deren Begegnungen werden auf ARD und ZDF übertragen, alle übrigen Spiele der EM sind nur auf Dyn live zu sehen.