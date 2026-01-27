Handball-EM vor Dschungelcamp: Top-Quote für Spiel gegen Dänemark

Bereits am Mittwoch könnte es für das Zweite Deutsche Fernsehen aber schon wieder heiterer aussehen. Denn dann läuft die nächste Hauptrunden–Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich auf dem Sender. Die deutschen Handballer müssen dann zumindest einen Punkt ergattern, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Eine spannende Partie also, die um 18 Uhr startet. Die Übertragung beginnt bereits um 17:40 Uhr.