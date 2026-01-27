Handball-EM vor Dschungelcamp: Top-Quote für Spiel gegen Dänemark

Die Handball–EM zog am Montagabend viele Menschen an den Bildschirm. 7,88 Millionen verfolgten das Spiel Deutschland gegen Dänemark. Die Deutschen mussten im dänischen Herning zwar eine 26:31–Pleite gegen den viermaligen Handball–Weltmeister hinnehmen. Dafür bescherten sie dem Ersten einen Quoten–Jubel.
Denn laut der offiziellen Zahlen der AGF Videoforschung schalteten bislang nie so viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei der diesjährigen Handball–EM ein wie gestern. Zuvor interessierten die Spiele lediglich bis zu sechs Millionen. Der Marktanteil lag nun bei sehr guten 29,1 Prozent, bei den Jüngeren (2,34 Millionen) sogar bei 37,4 Prozent.
Handballer mit Doppelsieg bei den Quoten
Damit erzielten die Handballer trotz Konkurrenz des RTL–Kultformats «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» einen Doppelsieg bei den Quoten. Die Show steigerte sich auf 3,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,8 Prozent Marktanteil. Damit erreichte das Dschungelcamp die höchste Reichweite seit dem Start am Freitag. 1,43 Millionen zwischen 14– und 49–Jährige bescherten RTL einen guten Marktanteil von 24,3 Prozent.
Insgesamt schnitt auch das ZDF am Montagabend gut ab. Bei der Wiederholung des Films «Die Toten vom Bodensee – Atemlos» schalteten 5,27 Millionen Menschen ein, davon allerdings lediglich 0,27 Millionen Jüngere. Das führte in der Altersklasse zu einem tristen Marktanteil von 4,3 Prozent.
Bereits am Mittwoch könnte es für das Zweite Deutsche Fernsehen aber schon wieder heiterer aussehen. Denn dann läuft die nächste Hauptrunden–Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich auf dem Sender. Die deutschen Handballer müssen dann zumindest einen Punkt ergattern, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Eine spannende Partie also, die um 18 Uhr startet. Die Übertragung beginnt bereits um 17:40 Uhr.