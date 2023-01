Handball-WM 2023: Die Spiele der Deutschen im TV und Stream

Sender und Termine für die Vorrunde

Im Auftaktspiel am Mittwoch trifft Frankreich auf Polen. Die deutsche Auswahl startet dann am 13. Januar in das Turnier. Das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) spielt am Freitag gegen Katar. Zu sehen ist die Partie ab 18:00 Uhr im ZDF oder in der Mediathek des Senders.