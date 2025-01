Handball-WM 2025: Wo gibt es die Spiele der Deutschen zu sehen?

Handball–WM 2025: Wie geht es in der Hauptrunde weiter?

Sollten die Deutschen die Hauptrunde der Handball–WM 2025 erreichen, wird die ARD ebenfalls eine Partie zeigen und das ZDF zwei Matches. Auch die weiteren Begegnungen sind dann im Free–TV und in den Mediatheken zu sehen. Geht es für die DHB–Auswahl bis ins Viertelfinale, Halbfinale oder gar Finale, werden Zuschauerinnen und Zuschauer abermals hier einschalten können. Ein Viertelfinale am 29. Januar würde dann im Ersten ausgestrahlt werden, ein Halbfinale am 31. Januar im ZDF und das Finale am 2. Februar wieder im Ersten.