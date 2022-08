Sie will nicht nur über ihre Sexualität definiert werden

«In meinem Leben bin ich oft in die Situation gekommen, dass meine Beziehung nicht akzeptiert und ernst genommen wurde», erinnert sie sich im Interview mit dem Magazin zurück. «Wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel in einem Club feiern war und wir uns geküsst haben, kamen Sprüche von Männern wie: Kann ich mitmachen?» Sie denke, dass Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen leben, solche Dinge niemals passieren würden. Für Sökeland sei es schwierig, mit solchen Situationen umzugehen. «Denn egal, was man dann sagt oder macht, es ändert sich nicht viel. Man kommt leider immer wieder in die Situation», erklärt sie.