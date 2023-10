Hanna Sökeland und Jessica Huber: Erstes lesbisches Paar im «Playboy»

Das Shooting darf «gerne polarisieren»

Das Paar lernte sich 2022 in der zweiten Staffel der lesbischen RTL+–Datingshow «Princess Charming» kennen und lieben. Die beiden sind auch im «Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» zu sehen (dienstags, 20:15 Uhr, RTL). Mit ihrem «Playboy»–Shooting wollen sie anderen Frauen Mut machen: «Wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. Dass sie frei sind und tun können, was sie wollen. Dafür darf das Shooting gerne polarisieren», sagt Jessica Huber in der deutschen «Playboy»–Ausgabe.