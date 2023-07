Sie postet ihren Besuch in seiner Arztpraxis

Anfang des Jahres wurden die beiden erstmals gemeinsam gesichtet. Seitdem gab es immer wieder Liebes-Spekulationen. Weitere Hinweise: Beide folgen sich bei Instagram und schicken sich kleine Kommentare. Zudem war Weig in den vergangenen Monaten häufig in Italien. Nun macht sie die Beziehung auf ihrem Instagram-Account auf subtile Art offiziell. In einer Story postet sie ein Bild, auf dem sie den Arzt bei der Arbeit in Turin besucht und ihre Hand auf seine legt. Zwar sind auf dem Foto keine Gesichter zu sehen, doch ein kleiner Hinweis verrät Angiolini: Auf dem Arztkittel prangt sein Name. Dazu schreibt die 27-Jährige «Morning visit» (deutsch: Besuch am Morgen) und fügt noch ein rotes Herz hinzu.