Hanna Weig macht ihre Liebe mit Giovanni Angiolini ganz offiziell

Küssend im Bikini

Zum Hit «Propuesta indecente» von Romeo Santos (42) veröffentlichte Weig auf ihrer Instagramseite das Turtel-Video. Es zeigt das verliebte Paar in Badekleidung auf einer Bootstour vor Sardinien. Angiolini stammt von der Insel. Die beiden schauen sich in den Sequenzen tief in die Augen, schmiegen sich aneinander und küssen sich. Damit ist endgültig klar, dass sie ein Paar sind.