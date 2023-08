Darum hat die Polizei Mitchel Musso mitgenommen

Musso wurde am Samstagabend nach Angaben des Gefängnisses von Rockwall County wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Diebstahls eines Gegenstands unter 100 US–Dollar in Gewahrsam genommen. Polizisten waren zuvor zu einem Hotel gerufen worden. Dort soll eine Person, die «betrunken» schien, das Gebäude betreten, eine Tüte Chips ausgesucht und ohne zu zahlen begonnen haben, diese zu essen, heisst es US–Medienberichten zufolge in einer Mitteilung der Polizei.