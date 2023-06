Hannelore-Elsner-Platz wird am 30. Juni in Frankfurt eingeweiht

Die Idee für den Platz hatte die CDU-Fraktionsvorsitzende Suzanne Turré. Am 10. Oktober 2022 hatte das Stadtteilparlament mehrheitlich zugestimmt, die Stadt gab Anfang 2023 grünes Licht. Hannelore Elsner war Frankfurt sehr verbunden. Nicht nur, weil sie unter anderem dort lebte. Auch ihre bekannte Rolle der Kommissarin Lea Sommer ermittelte auf ihren Wunsch hin in der Stadt am Main.