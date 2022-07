Hannelore Elsner: Wenn sie lachte, ging die Sonne auf

Sie ist in Burghausen in der bayerischen Provinz geboren. Als Kind hat sie nur bayrisch geredet, und es war so mühsam gewesen, sich den Dialekt abzugewöhnen. Sie hat dann nie mehr eine bayerische Rolle übernommen. Doch dann kam die Trudi, die wollte sie als Hommage an ihre Grossmutter spielen. «Meine Oma war eine Grossbauerntochter aus Niederbayern mit einem langen Zopf,», erzählte sie in einem Gespräch mit der «Emma»-Herausgeberin Alice Schwarzer (79). Sie habe ihre Oma sehr geliebt. «Bei ihr war alles heil und schön.»