Hans-Christian Ströbele ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Den Tod ihres Mitgründers gab die «taz» auf ihrer Webseite bekannt. «Am Dienstagmorgen ist Christian in seiner Wohnung in Moabit am Ufer der Spree gestorben», heisst es dort. Seine letzten Jahre seien von schweren Krankheiten bestimmt gewesen, «wobei es ein Wunder war, wie mental munter und gut gelaunt er trotz dieser Leiden blieb. Er wird uns fehlen, sehr fehlen. Jeder Mensch ist einzigartig, aber er zählte zu den Wenigen, die nicht wirklich ersetzbar sind».