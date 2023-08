Hans-Joachim Kulenkampff: Der Beste aller Zeiten

1998, sechs Jahre später, klang das deutlich versöhnlicher. Kulenkampff war mit 77 Jahren in seiner österreichischen Wahlheimat an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Da schrieb die «taz» in ihrem Nachruf, dass Kulenkampff sich auf ein Entertainment verstanden habe, «das für deutsche Verhältnisse sehr britisch daherkam: sarkastisch, manchmal beissend, hin und wieder politisch - im durchaus linken, damals vornehmlich sozialdemokratischen Sinne ... Er kam immer so seriös, so soigniert distanziert wie höflich daher, dass niemand ihm am Zeug flicken konnte.»