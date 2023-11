Hans Meisers Tochter über den Tod ihres Vaters: «Alle sehr geschockt»

Hans Meisers beeindruckende TV–Karriere

Hans Meiser gilt als Fernsehikone, Mann der ersten Stunde des Privatfernsehens und als Wegbereiter der Talkshow–Formate in den 90er–Jahren. Nach seinem Wechsel zu RTL plus in den 80er–Jahren war Meiser zunächst Anchorman der dortigen Nachrichtensendungen. 1992 startete er mit «Hans Meiser», erst 2000 wurde die Show eingestellt.