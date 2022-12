Hans Peter Hallwachs ist tot: Charakterdarsteller wurde 84 Jahre alt

Hans Peter Hallwachs (1938-2022) ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb der Schauspieler und Sprecher bereits am 16. Dezember in Berlin. Das berichten «Der Tagesspiegel» und der «RBB» unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Auch Hallwachs' Agentur bestätigt den Todesfall. Hallwachs war dem deutschen Film-, Fernseh- und Theaterpublikum aus zahlreichen Auftritten wohlbekannt. So wirkte er im allerersten «Tatort: Taxi nach Leipzig» (1970) mit und war bis zum Jahr 2018 noch in 15 weiteren Episoden der langlebigen Krimireihe im Ersten zu sehen.