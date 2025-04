Hans Rosenthal: Der tragische «Dalli Dalli»-Held

In der Folgezeit zeigte sich, dass Hans Rosenthal dieses dramatische Leben nicht unbeschadet überstanden hatte. Er erkrankte wie seine Mutter Else an Magenkrebs, starb am 10. Februar 1987 im Alter von 61 Jahren und wurde auf dem Jüdischen Friedhof Heerstrasse im Berliner Charlottenburg–Wilmersdorf in einem Ehrengrab bestattet.