Hans Rosenthal zum 100. Geburtstag: Bewegender Film mit Florian Lukas

Der Film unter der Regie von Oliver Haffner (50) beleuchtet dabei besonders die Ereignisse rund um den 9. November 1978. Als das ZDF damals die 75. Jubiläumssendung von «Dalli Dalli» ausgerechnet für den Tag plant, an dem zum ersten Mal in der Bundesrepublik offiziell an die Pogrome vom 9. November 1938 erinnert werden soll, gerät Rosenthal in einen moralischen Zwiespalt.