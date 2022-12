Hans Sigl und Mark Keller: So eng ist ihre Freundschaft wirklich

Die neue Staffel der beliebten Arzt- und Bergserie «Der Bergdoktor» startet am heutigen Donnerstag (29.12.) um 20:15 Uhr im ZDF mit der Episode «Paradies». In den Drehpausen unterhielten die Serienstars Hans Sigl (53) und Mark Keller (57) ihre Instagram-Followerinnen und -Follower gern mit gemeinsamen Live-Schalten und Posts. Warum sie diese improvisierten und kurzweiligen Clips so gerne machen und wie eng diese Bromance wirklich ist, erzählen die beiden Künstler unter anderem im Doppelinterview mit spot on news.