Hansi Flick: Der Rekordtrainer wird 60 Jahre alt

Neuanfang in Barcelona

Nach dieser schweren Zeit wurde es zunächst ruhig um Hansi Flick. Inzwischen ist er wieder da: Mit dem FC Barcelona soll es jetzt klappen. Dort will er seinen angekratzten Ruf wieder geradebiegen, und zeitgleich den einst so erfolgsverwöhnten Verein aus der Krise führen. Für den Coach erfüllt sich mit dem neuen Job wiederum ein Lebenstraum: «Als ich begonnen habe, Trainer zu sein, habe ich Barça verfolgt, denn Barça spielte einen fantastischen Fussball. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist unglaublich, was wir erleben», erklärte er im Interview mit dem hauseigenen Sender «Barça TV». Schon 2006 habe er auf der Tribüne im Camp Nou gesessen und gewusst: «Eines Tages will ich hier trainieren. Das ist das, was ich sagte: ‹Eines Tages will ich hier Trainer sein.› Und das habe ich geschafft.»