Hansi Flicks Ehefrau Silke hatte Brustkrebs

Fussball-Bundestrainer Hansi Flick (57) offenbart in seinem, am 20. September erscheinenden Buch «Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt» (riva, 224 Seiten, 20 Euro) unter anderem einen schweren privaten Schicksalsschlag, der seine Familie nach der Fussball-WM in Südafrika 2010 ereilte: Seine Frau Silke bekam eine Brustkrebs-Diagnose.