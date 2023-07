Hape Kerkeling beklagt «homophobe Atmosphäre»

Der Entertainer Hape Kerkeling (58) hat sich in der ZDF-Talkshow «maybrit illner» am Donnerstagabend besorgt über bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland gezeigt. «Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden», erzählt Kerkeling zum Beispiel auf die Frage der Moderatorin, warum er vor einiger Zeit mit seinem Mann von Berlin nach Bonn gezogen sei. So habe er «manchmal das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik».