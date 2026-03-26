Hape Kerkeling: «Glück wartet oft an der nächsten Ecke»

Und wie war es für Sie, wieder in Zähne und Mantel zu schlüpfen?

Kerkeling: Es ist herrlich, wieder der Spieler zu sein, der die Puppe tanzen lässt. Die «Puppe» selbst ist allerdings tückisch: Die Zähne drücken, der Nasenkleber müffelt den ganzen Tag, und wehe, man schwitzt – dann verabschiedet sich die Perücke. Diese Strapazen muss man sechs Wochen lang weglächeln. Wenn abends die Maske fällt und ich die usseligen Schuhe ausziehen darf, ist das ein Befreiungsschlag. Bis zu einem Nachfolger brauche ich definitiv erst einmal eine ausgiebige Erholungsphase von Horst.