Hape Kerkeling: Instagram-Account zum 60. Geburtstag

«Ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60»

In einem ersten Video meldete er sich, in Winterjacke, Schal und Mütze gekleidet, vor einem Weihnachtsbaum zu Wort: «Ich bin Hape Kerkeling. Ich bin 60 und bald ist Weihnachten. Und deshalb schenke ich Euch jetzt meinen eigenen Instagram–Kanal, wo ich selber immer so Videos mache.» Dann wünschte er allen schöne Weihnachten. Im Kommentar dazu betonte er noch einmal, dass es sein erster und einziger offizieller Insta–Kanal sei. «Viel Spass damit, Euer Hape.»