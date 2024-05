Hape Kerkeling: Social Media ist nichts für den Entertainer

Hape Kerkeling interessieren «abwegige Dinge»

«Absolut. Ich gucke alles», ist Kerkelings Antwort in einem «Bild am Sonntag»–Interview darauf angesprochen, dass er als TV–Junkie gelte. Zwar gefalle ihm nicht alles, was er sehe: «Ich gucke es aber trotzdem, denn manchmal sind die besonders abwegigen Dinge die interessantesten.»