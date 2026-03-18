Hape Kerkeling spricht offen über Diskriminierung in Italien

Hape Kerkeling: «Ich liebe meine Heimat»

So kritisch Kerkeling manche Entwicklungen in Deutschland betrachtet, so herzlich fällt sein Bekenntnis zu diesem Land aus. «Was ich an diesem Land liebe, ist meine Heimat: das Ruhrgebiet und das Rheinland», sagt er. Konkretisierend fügt er hinzu: «Und dass wir nach dem Abgrund, den dieses sogenannte Dritte Reich verursacht hat, ein Land aufgebaut haben, in dem wir uns frei entfalten können. Darauf sollten wir stolz sein. Ich kann hier sitzen und laut in die Welt hinausposaunen: Ich bin schwul!»