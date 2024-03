Hape Kerkeling teilt Thomas Gottschalks Shitstorm-Sorgen nicht

Entertainer Hape Kerkeling (59) hat keine Probleme mit dem sich wandelnden Zeitgeist in der Unterhaltungsbranche. In einem Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» stellt sich heraus, dass er die Shitstorm–Angst von Thomas Gottschalk (73) so eher nicht teilt. Direkt darauf angesprochen sagte er, dass er solche Dinge wie die verstorbene Queen Elizabeth II. halte: «Gott hab sie selig: ‹Never complain, never explain›» (Zu Deutsch in etwa: «Nie jammern, nie erklären»). Man müsse damit leben.