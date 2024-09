Hape Kerkeling verlor seine grosse Liebe an Aids

Umgang mit dem grossen Verlust

Beim Umgang mit dem grossen Verlust half wohl auch der Beruf des Komikers, denn Kerkeling erzählt «Gala: »Für mich war der Beruf immer der richtige. Weil: Auch an Tagen, an denen es mir mal nicht so gut ging, mir aber ein Vertrag vorgeschrieben hat, auf der Bühne zu stehen, hat ein erwartungsfreudiges Publikum mit freudigem Lachen dafür gesorgt, dass es mir am Ende besser ging." Es sei ja nicht so, dass er sich für sein Publikum auspowere, er bekomme auch etwas zurück, sagt Kerkeling.