Hape Kerkeling will nicht mehr im «wunderschönen» Berlin leben.

Nach zehn Jahren in der Hauptstadt Berlin ist Multitalent Hape Kerkeling (59) mit seinem Mann vor einigen Jahren zurück nach Köln gezogen. Bereits 2023 nannte er in der ZDF–Sendung «Maybrit Illner» einen besorgniserregenden Grund für die Rückkehr 2017 ins Rheinland. «Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen, was wir auch bisher nicht bereut haben», erklärte er der Moderatorin laut «Tagesspiegel» damals.