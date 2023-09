Hape Kerkelings «Club Las Piranjas»-Serie startet am 19. Oktober

Dreharbeiten in einem Honeymoon–Hotel

Die Idee zu der Mini–Serie, so Hape Kerkeling, habe mit einer «hartnäckigen Fangemeinde» zu tun gehabt: «Es gab immer wieder Menschen, die mich fragten, wieso ‹Club Las Piranjas› nicht weitergeht. Nachdem ich diese Fans nun schon 28 Jahre lang habe hängenlassen, war nun endlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt oder nie, den ‹Club Las Piranjas› neu auf die Bildschirme zurückzubringen – in all seiner Gruseligkeit und mit all seinem Charme.»