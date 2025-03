«Happy Gilmore 2»-Trailer: Adam Sandler schwingt den Golfschläger

«Ich hab seit Jahren keinen Schläger geschwungen», sagt Sandler in seiner Rolle, bevor er doch erneut den Golfplatz betritt. Und auch die wieder von Julie Bowen (55) gespielte Virginia erklärt in dem Clip: «Das war's noch nicht mit Golf. Wo ist der Happy, in den ich mich verliebt hab?» Eine Rückkehr feiert unter anderem auch Christopher McDonald (70) als der fiese Shooter McGavin.