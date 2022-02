Harald Glööckler hat im Dschungelcamp keine Freundschaften geschlossen

Im Halbfinale war für Harald Glööckler (56) Schluss im Dschungelcamp. Zwar ist er in «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (auch bei RTL+) mit seinen Mitcampern mehr oder weniger gut ausgekommen. Freundschaften sind in der RTL-Show allerdings nicht entstanden. Schliesslich sei er nicht in den Dschungel gezogen, um Freundschaften zu schliessen, betont der Designer im RTL-Interview. «Das ist wie im Urlaub: Im Urlaub sagt man sich auch immer: Oh, wir treffen uns und gehen was essen. Und mit wie vielen Leuten sind Sie am Ende essen gegangen? Mit keinem.»