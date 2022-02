Harald Glööckler hat im Dschungelcamp über zehn Kilo verloren

15 Tage Reis und Bohnen haben bei Harald Glööckler (56) Spuren hinterlassen. Der Designer hat jüngst in einer Instagram-Story verraten, wie viel Gewicht er im südafrikanischen Dschungelcamp verloren hat: «Ich bin zurück und bin unter den Lebenden. Ich habe elf Kilo abgenommen.» In einem späteren Video, in dem Glööckler frisch gestylt und in seinem gewohnt glamourösen Look zu sehen ist, verrät er, dass ihm all seine Jacken zwei Nummern zu gross seien und man mit Broschen und Knöpfen habe nachhelfen müssen.