Harald Glööckler: Sein kranker Ehemann meldet sich zu Wort

Ehemann Dieter Schroth ist «überrascht»

Was Harald Glööckler in der vermeintlich privaten Runde am Lagerfeuer ausplauderte, sahen vor dem Fernseher Millionen Menschen - auch sein Ehemann. Der erklärte gegenüber der «Bild»-Zeitung nun, er sei «überrascht» über das, was sein Gatte über ihn sagte. «Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist», so Dieter Schroth.