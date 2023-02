Harald Glööckler spricht über sein Ehe-Aus

In dem Interview erklärte der Designer zudem: «Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war. Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt. Und heute weiss ich: Nähe kann auch entfremden.» An anderer Stelle sagte er dem Blatt, er habe krampfhaft gewollt, «dass meine Beziehung funktioniert. Und ich wollte nicht zugeben, dass sie nicht funktioniert. Aber die Wahrheit ist auch, dass ich schon die letzten zehn Jahre in meiner Beziehung unglücklich war. (...)».