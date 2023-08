Harald Glööckler und CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann sind kein Paar

Marc-Eric Lehmann widmet sich seiner politischen Arbeit

Auch der Nachwuchspolitiker selbst äusserte sich zu der Zeit an der Seite des Designers: «Die letzten Wochen waren intensiv. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein - vor allem was die mediale Aufmerksamkeit betrifft.» Das sei in seiner Partei nicht überall gut angekommen, so Lehmann. Dennoch sei er Glööckler dankbar für die Erfahrung. «Ich möchte mich jetzt erst mal wieder verstärkt meiner politischen Arbeit widmen und bin mir sicher, dass Harald und ich Freunde bleiben werden. Auch wenn aus uns kein Paar geworden ist.»