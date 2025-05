Harald Glööckler wird 60: Auf der Suche nach dem Jungbrunnen

Für die ewige Jugend würde Harald Glööckler einiges in Kauf nehmen. «Am liebsten würde ich ewig leben. Gäbe es Vampire, würde ich mich beissen lassen, um schön und ewig jung zu bleiben», sagte er bereits zu seinem 50. Geburtstag der Münchner "Abendzeitung«. Zehn Jahre später arbeitet der exzentrische Designer noch immer an der Formel für den Jungbrunnen und scheut dabei weder Spritzen noch Skalpell. An seinem 60. Geburtstag am 30 Mai ist an ihm immer noch alles auffällig, schrill, exzentrisch – genau so, wie er es liebt. »Sei alles, ausser langweilig" ist sein Credo.