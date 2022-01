Harald Schmidt hört bei Karl Lauterbach «nicht mehr hin»

In den vergangenen Wochen wurde vielerorts über den möglichen Impfstatuts von Harald Schmidt (64) spekuliert. Neue Äusserungen des Entertainers lassen vermuten, dass dies auch so gewollt war. Auf die Bemerkung, dass Schmidt es zuletzt geschafft habe, mit einem Interview in der «Neuen Zürcher Zeitung» für Aufregung zu sorgen, antwortet der 64-Jährige im Gespräch mit dem «Spiegel»: «Ja, ich war überglücklich. Auch darüber, dass die guten alten Spielchen noch funktionieren.»