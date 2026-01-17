Harald und Sonja von Norwegen: Video-Rückblick zum 35. Thronjubiläum

Zum 35. Thronjubiläum des norwegischen Königspaares hat der Palast ein Video mit Szenen aus den vergangenen Jahren veröffentlicht. Sie zeigen König Harald V. (88) und Königin Sonja (88) fröhlich bei vielen offiziellen Anlässen, Hand in Hand und im Gespräch mit ihren Untertanen.
Zu dem Clip, der am Samstagmittag auf dem Instagram–Account des Königshauses geteilt wurde und mit Klängen der schwedischen Kultband ABBA untermalt ist, hiess es: «35 Jahre auf dem Thron. König Harald und Königin Sonja sind seit dem 17. Januar 1991 das norwegische Königspaar.»
Erinnerung an die Unterzeichnungszeremonie
König Harald leistete im Storting in einer feierlichen Zeremonie den Eid auf die Verfassung und wurde im Juni in sein Amt eingeführt. Daran erinnert der Palast auch auf der Website. «Die Unterzeichnungszeremonie im Nidarosdom fand am 23. Juni desselben Jahres statt und markierte die feierliche Bestätigung der Thronbesteigung von König Harald V. als König von Norwegen. Die Zeremonie wurzelt in einer langen historischen Tradition, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen. Gemeinsam mit Königin Sonja empfing König Harald während des grossen Volksfestes in Trondheim die Huldigung des Volkes.»
Im Anschluss reiste das neue Königspaar im Rahmen der traditionellen Unterzeichnungsprozession durch das Land. «Die Reise führte von Norden nach Süden und von der Küste ins Landesinnere. Mehrere Tausend Norweger nahmen an den Feierlichkeiten teil, und die Unterzeichnungsprozession wurde zu einem eindrucksvollen Ausdruck der engen Verbundenheit zwischen dem Königshaus und dem Volk.»
Inzwischen habe das Königspaar im Laufe der 35–jährigen Regentschaft «alle norwegischen Provinzen mehrfach besucht». Das Königshaus betonte: «Im Rahmen dieser Reisen begegneten sie Menschen in Städten und Dörfern, verfolgten Entwicklungen in Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt und lernten sowohl lokale Herausforderungen als auch Stärken kennen. Das Königspaar vertrat Norwegen auch international durch Staatsbesuche und offizielle Besuche und empfing zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter. Diese Besuche trugen zum Aufbau von Beziehungen zu anderen Ländern und zur Förderung norwegischer Interessen im Ausland bei.»
König Harald hält am Thron fest
Trotz gesundheitlicher Einschränkungen in den vergangenen Jahren hält der 88–jährige König eisern an seinen Pflichten fest und erklärte, dass er – anders als etwa Königin Beatrix der Niederlande (87) und Königin Margrethe II. von Dänemark (85) nicht an einen Rücktritt denkt. Er wurde am 21. Februar 1937 in Skaugum in Asker als Sohn des damaligen Kronprinzen Olav und der Kronprinzessin Märtha geboren. 1957 bestieg sein Vater den Thron. Als König Olav V. (1903–1991) im Frühjahr 1990 erkrankte, übernahm Harald als Kronprinzenregent die Amtsgeschäfte. Nach dem Tod des Vaters am 17. Januar 1991 wurde er Norwegens Staatsoberhaupt. Wie schon sein Vater und Grossvater wählte er als Slogan seiner Regentschaft: «Alles für Norwegen».
Privat sorgte König Harald durchaus für einige Schlagzeilen. Weil seine Auserkorene Sonja nicht aus dem Adel stammte, war sein Vater lange gegen die Verbindung. Nach neun Jahren gab König Olav dann doch noch seine Zustimmung. Das Paar heiratete 1968 und bekam zwei Kinder. Erstgeborene ist Tochter Märtha Louise von Norwegen (54), die aber aufgrund der damals noch geltenden männlichen Thronfolge gegenüber ihrem Bruder Haakon (52) das Nachsehen hatte. Sie sorgte wegen ihrer Arbeit als Geistheilerin und Verwendung ihres Titel für ihre Geschäfte, aber auch mit einer gescheiterten Ehe und ihrer neuen Liebe zu dem «Schamanen» Durek Verrett immer wieder für Diskussionen.
Bald startet Prozess gegen Mette–Marits ältesten Sohn
Kronprinz Haakon stiess mit seiner Frauenwahl ähnlich wie Harald zunächst auf Gegenwind, da die bürgerliche Mette–Marit (56) eine wilde Partyvergangenheit hatte und einen unehelichen Sohn mitbrachte. Genau der steht ausgerechnet im Jubiläumsjahr im negativen Fokus: Am 3. Februar startet der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) vor dem Osloer Gericht mit 32 Anklagepunkten, darunter mehrfache Vergewaltigung.