Rechtzeitig zum Weihnachtsfest durfte der norwegische König Harald V. (85) das Universitätskrankenhaus in Oslo verlassen. Das gab der Palast am Mittwoch (21. Dezember) in einem knappen Update auf seiner offiziellen Homepage bekannt. Darin heisst es: «Seine Majestät der König wurde aus dem Nationalkrankenhaus entlassen. Der König ist auf dem Weg der Besserung, wird es aber einige Tage ruhig angehen lassen.»