Am Montag (8. Mai) hatte der Palast bekanntgegeben, dass König Harald wegen einer Infektion «einige Tage» im Osloer Krankenhaus behandelt werde. Sein Sohn, Thronfolger Haakon (49), vertritt ihn. Der Staatsbesuch aus Italien könne deshalb wie geplant stattfinden. Am 11. und 12. Mai sind der italienischen Präsident Sergio Mattarella (81) und seine Tochter Laura Mattarella (56) zu Gast in Norwegen.