Hardy Krüger jr. trauert um seinen Vater

«Mir fehlen die Worte»

Weiter heisst es in dem Post: «Mir fehlen die Worte, wie so oft, wenn ich versuche etwas zu beschreiben, dass viel zu oft unausgesprochen blieb. Das Leben hat mich reich beschenkt, an wertvollen Momenten, schönen Plätzen und bewegenden Begegnungen, doch was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat-bist DU! Nun zieht die ‹Krüger Karawane› weiter...ohne Dich, bis wir uns eines Tages wiedersehen. Farewell my loved father ...»