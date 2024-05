Hardy Krüger jr. wird Beauty-Doc bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

Ab dem 6. August gibt es bei «GZSZ» einen neuen Charakter: Hardy Krüger jr. (56) schlüpft im RTL–Dauerbrenner «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» in die Rolle des Lars Brunner. «Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon», berichtet der Schauspieler in einer Mitteilung des Senders.