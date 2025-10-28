Hardy Krüger: Vierter Antrag auf hoher See

In Lugano, seinem Geburtsort, machte er ihr 2020 einen erneuten Antrag, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Im Interview mit der «Bild» hat der Schauspieler damals auch verraten, was hinter der erneuten Hochzeit steckt: Es sei ein «spontaner romantischer Gedanke» gewesen, sagt Krüger. «Als sie meine Heimat kennengelernt hat, kam ich auf die Idee. Hier ist meine Familie zu Hause, hier kenne ich alle. Eigentlich muss man sich doch dort das Jawort geben, wo man zu Hause ist. Und das haben wir hier noch nicht gemacht.»